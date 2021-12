Milde Temperaturen in Sachsen-Anhalt - Silvesternacht teils nass und stürmisch erwartet

In Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen werden in den nächsten Tagen milde Temeperaturen erwartet. Die Silvesternacht könnte vielerorts ungemütlich werden.

Leipzig/Halle (Saale)/dpa/DUR - In Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen werden in den nächsten Tagen milde Temeperaturen erwartet. Am Mittwoch sollen die Höchswerte bei voraussichtlich fünf bis neun Grad liegen, wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) mitteilte. Ein Trend, der sich in den nächsten Tagen fortsetzen werde: „Wir erwarten zweistellige Höchstwerte von 11 bis 15 Grad - ungewöhnlich für diese Jahreszeit.“

Begleitet werden die milden Temperaturen am Mittwoch von einer dicken Wolkendecke und gelegentlichem Regen oder Sprühregen. Auf Sonnenstrahlen warte man vergeblich. Erst zu Silvester seien in Sachsen und Thüringen kurze Auflockerungen möglich. Darüber hinaus rechnet der DWD am Mittwoch und in den folgenden Tagen mit starkem Wind aus Südwest. Auf dem Brocken kann es Orkanböen geben.

Ungemütliches Silvesterweter in Sachsen-Anhalt

Der Jahreswechsel in Sachsen-Anhalt könnte dabei vielerorts ungemütlich werden. der DWD erwartet am Freitag bis zu 15 Grad, alelrdings oft mit Regen und Sturm. Auf dem Brocken sind Orkanböen möglich. In der Silvesternacht teils stark, teils locker bewölkt, gelegentlich Regen bei 9 bis 6 Grad und weiter anhaltendem lebhaften Wind.

An Neujahr erwarten die Meteorologen in Sachsen-Anhalt viele Wolken, etwas Sonne und kaum Regen bei bis zu 13 Grad.