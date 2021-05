Migration: Flüchtlingszustrom nach Sachsen-Anhalt ebbt ab

Magdeburg - In Sachsen-Anhalt kommen seit einem Dreivierteljahr im monatlichen Durchschnitt nur noch 450 Flüchtlinge an.

In Sachsen-Anhalt kommen seit einem Dreivierteljahr im monatlichen Durchschnitt nur noch 450 Flüchtlinge an. Auf dem Höhepunkt des Zustroms im November 2015 waren es mehr als 8 000. Das Landesinnenministerium zeigt sich optimistisch, dass die Zahlen noch weiter sinken. „Allerdings können wir die Situation im Nahen Osten und in Nordafrika nicht prognostizieren“, sagte Sprecher Christian Fischer.

Während in den Gemeinschaftsunterkünften mittlerweile viel Platz freibleibt, stockt die Integration in den Arbeitsmarkt. Von den Neuankömmlingen verdienen bislang nur die wenigsten eigenes Geld. In Sachsen-Anhalt hatten im November 840 Frauen und Männer aus nichteuropäischen Asylherkunftsländern sozialversicherungspflichtige Arbeit. Weitere 381 gingen einem Minijob nach.

Gleichzeitig waren 11 500 Flüchtlinge arbeitssuchend gemeldet. Als Grund für diese Schere nennt die Agentur für Arbeit fehlende Deutschkenntnisse. „Vor der Berufstätigkeit steht der Spracherwerb“, sagt Christian Weinert, Sprecher der Regionaldirektion Sachsen-Anhalt/Thüringen. Auch auf dem Ausbildungsmarkt sind Flüchtlinge bislang nicht erfolgreich. Zum letzten Ausbildungsstart am 1. April konnten lediglich 57 einen Vertrag unterschreiben, darunter 22 Syrer.

Landessozialministerin Petra Grimm-Benne (SPD) verweist darauf, dass viele Flüchtlinge auf die Berufstätigkeit vorbereitet werden. Rund 5 400 Menschen, knapp die Hälfte der arbeitssuchenden Flüchtlinge, belegen derzeit einen Sprachkurs, werden beruflich qualifiziert oder haben einen Ein-Euro-Job. „Zwei Drittel der Flüchtlinge sind unter 25. Es lohnt sich deshalb, in diese Menschen zu investieren, und sie sind auch hochmotiviert.“

Unterdessen suchen viele Flüchtlinge ein neues Zuhause. In Sachsen-Anhalt verlassen sie die Kleinstädte und Dörfer, in denen sie untergebracht wurden. Zuzüge gibt es nach Halle, Magdeburg und Dessau. Noch mehr allerdings verlassen Sachsen-Anhalt. Beliebt sind Großstädte, in denen sich bereits viele Menschen aus der eigenen Heimat angesiedelt haben.

Sachsen-Anhalt profitiert auf Kosten anderer Bundesländer von Zahlungen des Bundes, wenn Flüchtlinge wegziehen

Durch eine Regelungslücke profitiert Sachsen-Anhalt von den Wegzügen: Der Bund zahlt an das Land auch für jene Flüchtlinge, die längst in Berlin, Frankfurt oder Köln leben. Auf MZ-Nachfrage bestätigte das Innenministerium einen entsprechenden Bericht des MDR.

In diesem Jahr erhält das Land so 1,7 Millionen Euro zu viel, die in anderen Ländern fehlen. Vom kommenden Jahr an will Sachsen-Anhalt anerkannten Asylbewerbern den Wohnsitz vorschreiben. Ein Erlass von Innenminister Holger Stahlknecht (CDU) soll Mitte Januar in Kraft treten. (mz)