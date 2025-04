Magdeburg/MZ - Infolge gehäufter Übergriffe auf Migranten nach dem Anschlag in Magdeburg haben Sachsen-Anhalts Landesregierung und Migrantenverbände einen regelmäßigen Austausch vereinbart. „Das war ein Austausch auf Augenhöhe“, sagte Mamad Mohamad, Chef des Migrantenverbands Lamsa, nach einem Treffen in der Staatskanzlei in Magdeburg am Dienstag. „Das Gespräch war sehr offen.“ Lamsa hatte um den Austausch mit Regierungsvertretern gebeten, unter anderem nahm Landesinnenministerin Tamara Zieschang (CDU) teil. Viele Migranten würden aktuell in einem Gefühl der Bedrohung leben, sagte Mohamad.

