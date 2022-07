Melkmaschine für Algen: Hochschule Anhalt arbeitet am Erdölersatz der Zukunft

Prof. Dr. Carola Griehl präsentiert die Algentankstelle an der Hochschule Anhalt in Köthen.

Köthen/MZ - Die Zukunft leuchtet grün. In den plattenförmigen Plastikreaktoren wabert eine auffällig gefärbte Flüssigkeit, die Konstruktion ist umschlungen von Plastikschläuchen - und mit einer Extraktionssäule versehen. Das, was hier in einem Labor an der Hochschule Anhalt in Köthen zu sehen ist, stellt eine Weltpremiere dar: die erste Tankstelle für Algenöl. Milking, Englisch für Melken, nennt man das Prinzip dahinter.