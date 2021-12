Meinung: Wie sinnvoll ein Böllerverbot ist, hängt auch von der Region ab

Halle/MZ - Es zu Silvester richtig krachen zu lassen, das ist für viele Menschen eine Freude. Das zeigt der bunt erleuchtete Himmel jedes Jahr um null Uhr. Zum zweiten Mal in Folge wird Böllerfans der krachende Jahreswechsel nun versagt. Dabei ist die Argumentation der Politiker wackelig. Während in Großstädten wie Halle dichtes Gedränge jährlich für viele Böllerpatienten in den Notaufnahmen sorgt, spielen Feuerwerksverletzungen in ländlichen Regionen wie dem Salzlandkreis kaum eine Rolle. Die Reglementierung von Feuerwerk wegen der Pandemie kann also nur je nach Region sinnvoll sein - aber es gibt andere gute Gründe.

Die Böllerfrage berührt einen grundsätzlichen Konflikt: Was wiegt schwerer? Die Freiheit der Feuerwerkfans oder die der Ruheverfechter? Betrachtet man das Für und Wider im Detail, fällt die Abwägung deutlich aus. Denn die alljährliche Explosionsorgie geht mit einer Vielzahl von Folgen einher: Allein an einem Tag werden in Deutschland durch Raketen und Böller ein Prozent der jährlichen Feinstaubmenge ausgestoßen, Brände provoziert, Haus- und Wildtiere in Panik versetzt - und nicht zuletzt die Ohren der Mitbürger belastet. Aktuelle Umfragen zeigen, dass rund zwei Drittel der Deutschen ein Böllerverbot befürworten.

Sicher, niemand möchte eine spaßbefreite Gesellschaft. Doch kaum etwas ist wohl so übergriffig, wie das bisher oft unreglementierte Umherwerfen von Sprengstoff.

Kurzum: Feuerwerk zu beschränken, ist ein zeitgemäßer Schritt. Dabei muss es nicht gleich ein Verbot sein. Warum nicht spezielle Flächen für Böllerfreunde ausweisen und die Krachzeiten einschränken? Dann könnten Liebhaber eines leisen Jahreswechsels dem Krach aus dem Weg gehen - und die Freiheit beider Seiten wäre gewahrt.

