Meinung: Novavax zuerst für medizinisches Personal

Halle/MZ - Weltweit über zwei Milliarden Impfungen, kaum schwere Schäden, dafür über fünf Millionen Coronatote: Angesichts dessen ist die Einführung einer Corona-Impfpflicht für das Personal in Kliniken, Heimen und Arztpraxen überfällig. Denn die Mitarbeiter hier sind nicht nur einem besonders hohen Infektionsrisiko ausgesetzt, sie tragen auch die Verantwortung für mitunter vulnerable Patienten. Nicht umsonst gibt es hier bereits eine Pflicht zur Spritze, etwa bei Masern. Doch die Impfpflicht droht den Personalmangel in Heimen und Kliniken in dieser kritischen Zeit zu verschärfen.

Denn die Impfquote ist regional sehr unterschiedlich: Zwischen den Bundesländern schwankt sie um bis zu 40 Prozent, allein innerhalb Sachsen-Anhalts liegen bis zu zehn Prozent zwischen den Landkreisen. Es ist zu erwarten, dass sich das auch beim medizinischen Personal spiegelt. In einigen Regionen - gerade in Mitteldeutschland - ist so zu befürchten, dass ein Zutrittsverbot für Ungeimpfte zu Versorgungsengpässen etwa in Heimen und Kliniken führt.

Angesichts des sich ohnehin verschärfenden Personalmangels im Gesundheitssektor muss das unbedingt verhindert werden. Hoffnung macht dabei das Vakzin von Novavax - ein Impfstoff auf Proteinbasis und damit auf Grundlage eines bereits lange erprobten Verfahrens. Denn: Die Skepsis richtet sich häufig nicht gegen Impfungen allgemein, sondern gegen die mRNA-Technik von Biontech/Pfizer und Co. Die gute Nachricht: Die erste Novavax-Lieferung soll bereits Ende Januar eintreffen - rechtzeitig vor der Impfpflicht. In diesem Fall sollte das Vakzin medizinischem Personal zuerst angeboten werden, bevor der nächste Engpass entsteht. In den Krankenhäusern und Heimen kommt es jetzt schließlich auf jede helfende Hand an.

