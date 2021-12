Meinung: Kein Python ohne Führerschein

Eines vorweg: Ein Krallenäffchen gehört nicht an eine Gardinenstange. Es gehört in seinen natürlichen Lebensraum: den Dschungel. Es kann dennoch Ausnahmen geben, in denen ein Exot auf der Couch vertretbar ist - etwa, wenn das Tier aus einer artgerechten Nachzucht stammt. Es gibt sehr seltene Fälle, in denen das sogar zur Erhaltung einer Art beigetragen hat. Doch die Haltung von Würgeschlangen und Papageien braucht Fachwissen, Hingabe und nicht zuletzt Geld. Wer sich dieser Aufgabe stellen will, sollte seine Eignung daher beweisen müssen.

Bislang allerdings ist der Besitz von Vogelspinne, Schildkröte und Co. in Sachsen-Anhalt kaum reguliert. Während Besitzer jeden Hund anmelden müssen, können viele Exoten ohne Kenntnis der Behörden gekauft werden. Ortskontrollen bei gemeldeten Haltern sind eine Ausnahme. Dabei stellen die Exoten ihre Besitzer teils vor immense Herausforderungen: Luftfeuchtigkeit, Futter, UV-Licht - einem im Urwald beheimateten Reptil in einer Wohnung ein angemessenes Zuhause zu bieten, ist aufwendig.

Ein Krallenäffchen gehört nicht an eine Gardinenstange Max Hunger / MZ-Reporter

Es ist zu bezweifeln, dass sich jeder Exotenliebhaber darum angemessen kümmert - das zeigen nicht zuletzt die Fälle von sichergestellten Tieren. Angesichts der wachsenden Zahl von Haltern ist es nötig, die Beweislast zu Gunsten der Tiere umzukehren. Wer ein Wildtier - geschützt oder nicht - zu Hause halten möchte, sollte seine Eignung mit einer Sachkundeprüfung beweisen müssen. Schließlich darf auch niemand ein Auto ohne Führerschein bewegen - auch dabei geht es vor allem um den Schutz anderer Lebewesen.

Denn das sollte jeder Exoten-Liebhaber verinnerlichen: Tiere haben Bedürfnisse und Gefühle. Sich an ihnen zu erfreuen, ist keine Schande. Sie für die eigene Unterhaltung leiden zu lassen hingegen schon.

