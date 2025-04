So mancher Hausbesitzer fürchtet, dass sich die Kommunen mit der neuen Grundsteuer höhere Einnahmen verschaffen. Der Bund der Steuerzahler hat das jetzt geprüft.

Mehrbelastung durch die Hintertür? Verband nimmt Grundsteuer in Sachsen-Anhalt unter die Lupe - das ist das Ergebnis

Über die Nebenkosten müssen auch Mieter die Grundsteuer zahlen - hier eine Straße in Magdeburg.

Magdeburg/MZ - Mit Sorge sehen viele Hausbesitzer dem Grundsteuerbescheid für 2025 entgegen. Das bisher genutzte, Jahrzehnte alte System der Wertermittlung ist abgeschafft, sämtliche Grundstücke werden auf einer neuen Basis bewertet. Von Anfang an stand fest, dass das einen Teil der Besitzer entlastet, einen anderen hingegen belastet. Insgesamt aber, so lautete das Versprechen, sollte die Grundsteuer den Kommunen nicht mehr in die Kassen spülen als vorher.