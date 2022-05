Mehr Tote und höhere Preise - die Corona-Folgen für Sachsen-Anhalt

Die Zahl der Toten lag in den vergangenen zwei Jahren deutlich höher als der Schnitt in den Vorjahren.

Halle/MZ - In Sachsen-Anhalt sind in den Jahren 2021 und 2020 deutlich mehr Menschen gestorben als in den Jahren zuvor. Das geht aus den Daten des Statistischen Landesamtes hervor, die nun erstmals die Folgen der Pandemie schwarz auf weiß für das Land zeigen. Am Montag wurden die Zahlen vorgestellt. Demnach starben im vergangenen Jahr rund 37.000 Personen, im Jahr davor waren es etwa 34.000. Der Schnitt liegt bei rund 32.000. Statistiker bezeichnen eine solche Abweichung von den zu erwartenden Werten als Übersterblichkeit.