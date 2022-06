Mehr Regen als sonst in einem Monat: „Manfred“ flutet das Land

Sangerhausen/Memleben/MZ - Es ist Sonntagabend, als der Starkregen in Brücken, einem kleinen Ort westlich von Sangerhausen (Mansfeld-Südharz), einsetzt. Innerhalb von zwölf Stunden fällt in der Region anderthalb Mal so viel Niederschlag wie sonst in einem Monat. 74 Liter pro Quadratmeter. Nach kurzer Zeit ist die Hauptstraße von Schlammwasser bedeckt. Rund 40 Zentimeter habe die braune Brühe über der Fahrbahn gestanden, berichtet Anwohnerin Christine Grübner. Am Morgen danach klebt der Schlamm noch an den Klinkerfassaden. Viele Anwohner sind fassungslos. „So etwas haben wir hier lange nicht mehr erlebt“, sagt Grübner.

