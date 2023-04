Durch hohe Energiepreise ist Brennmaterial gefragt wie nie. Meist sind professionelle Täter am Werk, die Schäden sind immens. Helfen stärkere Kontrollen?

Mehr professionelle Diebe in den Wäldern

Holzdiebstahl in Sachsen-Anhalt

In Sachsen-Anhalts Wäldern wird immer mehr Holz gestohlen.

Halle/MZ - In Sachsen-Anhalts Wäldern sind vermehrt Holzdiebe unterwegs. Zunehmend handelt es sich dabei um professionelle Täter. Laut Landeskriminalamt (LKA) sind die Zahlen für Holzdiebstahl gestiegen. So wurden in den vergangenen beiden Jahren mehr Fälle als zuvor erfasst: 2022 waren es 158, im Jahr davor etwa 160. Zum Vergleich: 2019 griffen Diebe nur 117 Mal zu.