Junge Ostdeutsche müssen gezielt gefördert werden, damit ihr Anteil in den Eliten in Deutschland steigt - aber bitte keine Ossi-Quote.

Mehr Ostdeutsche in die Chefetage: Dafür werden gezielte Förderprogramme benötig

Halle/MZ - Der Befund ist eindeutig: In Politik, Medien, Wirtschaft und Kultur sitzen noch zu wenig Ostdeutsche an der Spitze – gemessen an ihrem Bevölkerungsanteil. Das ist ein Missstand, der abgeschafft werden muss, aber nicht durch eine Ossi-Quote.