Mehr Informatiker, weniger Banker

Die Corona-Pandemie und der Strukturwandel zeigen sich auch in der Lehrstellenbilanz im Land.

Halle (Saale) - Die Corona-Krise und der Strukturwandel wirken sich auch deutlich auf den Ausbildungsmarkt in Sachsen-Anhalt aus. Zwar bleibt die Zahl der gemeldeten Ausbildungsstellen der Unternehmen stabil, doch gibt es Verschiebungen zwischen den Branchen.

Einbrüche mit mehr als 15 Prozent der angebotenen Plätze verzeichnen unter anderem Energieversorger, Banken und Versicherer sowie Bergbau-Unternehmen. Diese Branchen sind nur begrenzt von der Pandemie betroffen. Der Geschäftsführer der Landesarbeitsagentur, Markus Behrens, sieht hier Auswirkungen des Strukturwandels, „der mit fortschreitender Digitalisierung und Automatisierung etwa im Banken- und Finanzbereich und einem Bedeutungsverlust des Bereichs Bergbau einhergeht“. Dazu würden jetzt noch die Auswirkungen der Corona-Pandemie kommen, „die besonders das Gastgewerbe und den Sport- und Touristikbereich betreffen“, so Behrens weiter. Das Gastgewerbe meldet 663 freie Lehrstellen, das sind 4,7 Prozent weniger als im Vorjahr. Deutlicher ist der Einbruch in dem vergleichsweise kleinen Bereich von Firmen aus dem Bereich Kunst, Freizeit und Unterhaltung. Dort werden derzeit nur noch 20 Lehrstellen angeboten - ein Minus von 46 Prozent.

Deutliche Zuwächse gibt es dagegen im Bereich technische Dienstleistungen mit einem Plus von 31 Prozent auf 1.534 Ausbildungsplätze, Erziehung mit 278 Plätzen (plus 58 Prozent) und Kommunikation (plus 32 Prozent). Insgesamt wurden den Arbeitsagenturen im Land von Oktober 2020 bis März 2021 rund 9.750 Ausbildungsstellen für den Ausbildungsbeginn im Spätsommer gemeldet. Im Vergleich zum Vorjahr waren das 85 Stellen mehr. Im Vergleich zum Vor-Pandemie-Jahr 2019 beobachten die Arbeitsagenturen allerdings einen Rückgang bei den Stellenmeldungen. Im März 2019 waren es 10.314 gemeldete Ausbildungsplätze.

Agenturchef Behrens appellierte auch an Unternehmen, die aktuell von Kurzarbeit betroffen sind, weiterhin Ausbildungsverträge abzuschließen und Azubis zu übernehmen. „Dafür bedarf es keiner Zustimmung der Arbeitsagenturen“, erklärte Behrens. Mit dem Bundesprogramm „Ausbildungsplätze sichern“ könnten Unternehmen darüber hinaus unter bestimmten Voraussetzungen für beginnende Ausbildungen finanziell unterstützt werden. (MZ/Steffen Höhne)