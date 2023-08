In Sachsen-Anhalt wird mehr häusliche Gewalt angezeigt, meist sind Frauen betroffen. Seit dem gewaltsamen Tod einer Frau in Bad Lauchstädt kommen Krisenberater kaum hinterher. Was sie täglich in den Familien erleben.

Gedemütigt und geschlagen: In Sachsen-Anhalt wenden sich mehr Frauen an die Polizei und Beraungsstellen. Doch die sind seit dem mutmaßlichen Femizid in Bad Lauchstädt völlig überfordert.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

In einem unscheinbaren Hauseingang inmitten von DDR-Plattenbauten liegt das Büro von Verena Malzien (Name geändert). Sie will ihren richtigen Namen nicht sagen, es gebe Bedrohungen. Die 57-Jährige ist Leiterin der Awo-Interventionsstelle Häusliche Gewalt und Stalking in Halle. Hier gehen zur Zeit wöchentlich bis zu 30 neue Fälle ein, meist sind es Frauen. „Ich mache das seit 21 Jahren, so etwas habe ich noch nicht erlebt“, sagt die Sozialpädagogin. Sie sitzt im großen Beratungsraum und atmet erstmal durch, bevor sie die Lage beschreibt. Ihr ist anzumerken, dass die vergangenen Monate geschlaucht haben. „Wir kommen kaum noch hinterher.“