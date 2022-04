Mehr Halter von exotischen Tieren in Sachsen-Anhalt

Exoten liegen in Sachsen-Anhalt im Trend. Doch ihre Haltung ist kompliziert, viele Arten dürfen frei gehandelt werden. Tierschützer fordern daher strengere Regeln.

Halle/MZ - Von Würgeschlangen über Papageien bis zu Krallenäffchen: In Sachsen-Anhalts Wohnzimmern geht es zunehmend wild zu. Nach Angaben des Landesamtes für Umweltschutz ist die Zahl der Halter geschützter Wildtiere in den vergangenen sechs Jahren um rund ein Viertel angestiegen. Demnach sind derzeit 8.320 Halter und Züchter registriert, 2015 waren es noch 6.620. Zu den am häufigsten gehaltenen Arten zählten Graupapageien, Landschildkröten und Tigerpythons, sagte Petra Dornbusch, Dezernentin im CITES-Büro für Artenschutz. Insbesondere Reptilien würden seit einigen Jahren immer beliebter.