In Sachsen-Anhalt werden erstmals wieder mehr Schwangerschaften abgebrochen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle/MZ - Die Zahl der Schwangerschaftsabbrüche steigt in Sachsen-Anhalt nach Jahren des Rückgangs wieder an. So hatten sich im vergangenen Jahr 3.132 Frauen gegen ein Kind entschieden. 2021 waren es 3.075, wie das Statistische Landesamt auf MZ-Anfrage mitteilte. Der Anstieg um etwa zwei Prozent ist zwar eine nur leichte Steigerung. Allerdings waren die Zahlen seit 20 Jahren stetig gesunken.