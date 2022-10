Mehr Fernzüge für Magdeburg - Die Landesregierung will Druck machen

Magdeburg ist neben Potsdam die einzige Landeshauptstadt ohne ICE-Anschluss. Jetzt gibt es eine kleine Verbesserung im Fernverkehr. Doch Sachsen-Anhalt will sich damit nicht zufriedengeben.

Ein Intercity der Deutschen Bahn. Vom 11. Dezember an soll ein weiterer Zug dieses Typs zwischen Magdeburg und Berlin pendeln. Der Landesregierung von Sachsen-Anhalt reicht das nicht.

Magdeburg - Sachsen-Anhalts Landesregierung will sich weiter um einen besseren Fernzuganschluss von Magdeburg bemühen. „Was wir brauchen, ist ein deutlich engerer Takt und vor allem endlich ein ICE-Halt in der Landeshauptstadt“, sagte Infrastrukturministerin Lydia Hüskens (FDP) am Montag der MZ. Dafür werde sie weiter Druck auf die Deutsche Bahn machen.