Mehr Corona-Fälle: Kommt jetzt die Sommerwelle nach Sachsen-Anhalt?

Eine neue Corona-Variante breitet sich in deutschland aus. Auch in Sachsen-Anhalt sind die ersten Fälle nachgewiesen worden.

Halle/MZ - - Mitten im Sommer breitet sich in Sachsen-Anhalt schleichend eine neue Corona-Variante aus. Die Omikron-Linie BA.5, die in Portugal innerhalb kurzer Zeit die Infektionszahlen nach oben getrieben hat, ist in Deutschland auf dem Vormarsch. Auch in Sachsen-Anhalt ist die Inzidenz zuletzt gestiegen. Das Gesundheitsministerium rechnet damit, dass die neue Variante das Pandemiegeschehen im Land bald dominieren wird. „Eine deutliche Zunahme des Infektionsgeschehens ist spätestens im Herbst zu erwarten, jedoch auch im Sommer möglich“, sagt Andreas Pinkert, ein Sprecher des Ministeriums, auf MZ-Anfrage.