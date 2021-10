Mehr als 14.000 Wildunfälle in Sachsen-Anhalt in 2020 - ADAC warnt

In Sachsen-Anhalt gab es im vergangenen Jahr über 14.000 Wildunfälle. Im Vergleich zum Jahr 2019 sank die Zahl aber.

Magdeburg/dpa - Im Jahr 2020 hat es in Sachsen-Anhalt nach Angaben des ADAC 14.337 Wildunfälle gegeben. Im Vergleich zum Vorjahr sank die Zahl um 763. Damit war der Wildwechsel auch im vergangenen Jahr die Unfallursache Nummer eins, wie der ADAC am Mittwoch mitteilte.

Vor allem mit der Zeitumstellung am kommenden Wochenende steige die Wildunfallgefahr, warnt der ADAC. Auf den Straßen mache sich das besonders für die Pendler bemerkbar: Während es morgens früher hell werde, falle der abendliche Berufsverkehr in die Dämmerung - in der auch das Wild unterwegs sei. Gerade im Herbst legen die Tiere auf der Suche nach Futter den Angaben zufolge längere Wege zurück und kreuzen dabei häufig die Straßen.

Rund 13 Prozent mehr Unfälle wurden laut ADAC in den vergangenen Jahren im Zeitraum rund um die Zeitumstellung verzeichnet.