Meeresschutz und Steuer auf Kohlendioxid: Experten fordern sofortiges Handeln gegen den Klimawandel

Forscher aus aller Welt formulieren vor dem G7-Gipfel Empfehlungen an die Politik. In Halle laufen dafür die Fäden bei der Leopoldina zusammen. Was die Fachleute wollen.

HALLE/BERLIN/MZ - Der Kampf gegen den Klimawandel einhergehend mit dem Schutz der Meere sowie ein ganzheitlicher Ansatz zur Prävention und Bekämpfung von Krankheiten und Pandemien: Das sind die Kernthemen, zu denen Wissenschaftler aus den Teilnehmerstaaten des G7-Gipfels Ende Juni in Bayern dringende Handlungsempfehlungen für die Politik formuliert haben. Am Dienstag ist das Maßnahmenpaket in Berlin offiziell an die Bundesregierung übergeben worden.