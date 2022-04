Mediziner zweifeln an Wirksamkeit des Böllerverbots

Halle/MZ - Es soll ihnen einen ruhigen Dienst bescheren, doch in manchen Krankenhäusern winkt man ab: Mediziner in Sachsen-Anhalt hegen Zweifel an der Wirksamkeit des Böllerverbots zu Silvester. „Ich halte es für keine entlastende Maßnahme“, sagte Dirk Burkard, Medizinreferent der Landeskrankenhausgesellschaft, der MZ. Zwar würden zu Silvester üblicherweise mehr Patienten eingeliefert, die meisten jedoch mit Schnitten oder Brüchen, die sie sich während eines Alkoholrausches zuziehen. Das werde auch kein Feuerwerksverbot verhindern, so Burkard. Verletzungen durch Böller und Raketen seien die Ausnahme. „Die Belastung wird wie in der Vor-Corona-Zeit sein.“ Feuerwerkshändler sehen sich in ihrer Kritik an der Verkaufssperre bestärkt.