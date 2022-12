Warum Ibuprofen, Paracetamol und Co. derzeit oft ausverkauft sind

Halle/MZ - Eine Erkältungswelle und gestörte Lieferketten sorgen für eine akute Knappheit an Arzneimitteln. Nach Angaben von Apothekern und Ärzten in Sachsen-Anhalt mangelt es vor allem an Fiebersäften für Kinder, aber auch an Krebsmedikamenten und gängigen Antibiotika wie Penicillin.