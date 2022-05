MDR-Zahlungen an früheren Rechnungshof-Chef: Linke fordert Sender zur Prüfung auf

Der Linken-Politiker Andreas Henke sieht die Integrität des öffentlich-rechtlichen Rundfunks beschädigt. Kritik übt er auch am Empfänger der Honorare.

Magdeburg - Nach Bekanntwerden von Zahlungen des MDR an den früheren Rechnungshof-Präsidenten Ralf Seibicke für Gutachten erwartet die Linke Konsequenzen. Die Landtagsfraktion forderte den Sender am Mittwoch „mit Nachdruck“ auf, „seine Compliance-Statuten kritisch zu überprüfen, erforderlichenfalls anzupassen und – vor allem – die Öffentlichkeit über das Ergebnis dieses Verfahrens zu unterrichten“. Das Gleiche gelte für die Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten (KEF), sagte der Linken-Finanzpolitiker Andreas Henke. Der MDR hatte Seibicke 2016 und 2017 insgesamt 60.000 Euro gezahlt. Bis zum Jahresende 2016 gehörte Seibicke der KEF an, die feststellt, wieviel Geld den öffentlich-rechtlichen Sendern zusteht. Die Transparen sei nötig, um die Integrität der KEF und der Rundfunkanstalten „zu wahren und wiederherzustellen“, sagte Henke.