Ralf Ludwig ist neuer Intendant des MDR - und kündigt Sparkurs an

Leipzig - Der MDR hat einen neuen Intendanten gewählt: Ralf Ludwig erreicht am Montagmittag im Rundfunkrat bereits im ersten Wahlgang die nötige Zweidrittelmehrheit. Der 54-Jährige tritt sein Amt am 1. November als Nachfolger von Karola Wille an.