MDR-Mitarbeiter beklagen „Verachtung“ und „Misstrauen“

In einem Offenen Brief schildern Journalisten aus Sachsen-Anhalt, wie ihnen die Bevölkerung mit massiver Ablehnung begegnet und fordern Transparenz und Mitsprache von ihrer obersten Chefin Karola Wille.

In einem Offenen Brief an Karola Wille beklagen MDR-Mitarbeiter, dass "Misstrauen" und "Verachtung" in der Bevölkerung ein "erschreckendes Ausmaß" angenommen hätten.

Halle/MZ - Nach dem Rücktritt der Magdeburger Funkhauschefin Ines Hoge-Lorenz - die das gesamte MDR-Angebot in Sachsen-Anhalt verantwortete - wenden sich mehr als 70 sachsen-anhaltische Beschäftigte des Senders nun „mit Sorge“ an die oberste Chefin der Dreiländeranstalt, MDR-Intendantin Karola Wille. Hoge-Lorenz´ Amtsverzicht reihe sich ein in negative „Meldungen, die derzeit das Bild des öffentlich-rechtlichen Rundfunks bestimmen“, heißt es in einem Offenen Brief, der der MZ vorliegt.