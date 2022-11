MDR-Intendantin Karola Wille scheidet 2023 aus

Magdeburg/hei - MDR-Intendantin Karola Wille strebt keine dritte Amtszeit an. Das erklärte sie am Montag dem in Leipzig tagenden MDR-Rundfunkrat. Ihr aktueller Vertrag läuft am 31. Oktober des nächsten Jahres aus.

