MDR-Gutachten: Intendantin Wille verteidigt Verträge mit Ex-Rechnungshofchef Seibicke

Warum der MDR keinen Interessenkonflikt sieht, obwohl der frühere Präsident des Rechnungshofes in Sachsen-Anhalt der Rundfunkfinanzierungskommission angehörte.

In den Gutachten des ehemaligen Präsidenten des Landesrechnungshofes in Sachsen-Anhalt, Ralf Seibicke, sieht MDR-Intendantin Karola Wille keinen Interessenkonflikt.

Leipzig/Magdeburg - MDR-Intendantin Karola Wille hat die Beratertätigkeit des ehemaligen sachsen-anhaltischen Landesrechungshofpräsidenten Ralf Seibicke für den Sender verteidigt. Eine interne Prüfung habe ergeben, dass keine Interessenkollision vorgelegen habe, sagte Wille am Montag in einer Sitzung des MDR-Rundfunkrates in Leipzig.