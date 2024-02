Dem am Max-Planck-Institut für ethnologische Forschung in Halle tätigen Gastwissenschaftler Ghassan Hage werden Antisemitismus und Hassbotschaften gegen Israel vorgeworfen. Nun hat sich das Institut von ihm getrennt.

Max-Planck-Institut in Halle trennt sich von umstrittenem Gastprofessor

Das Gebäude des Max-Planck-Instituts für ethnologische Forschung in Halle

Halle/MZ - Die Max-Planck-Gesellschaft hat sich am Mittwoch von einem am Max-Planck-Institut für ethnologische Forschung in Halle tätigen Gastprofessor getrennt. Dem libanesisch-australischen Ethnologen Ghassan Hage waren Antisemitismus und Hassbotschaften gegen Israel vorgeworfen worden.