Materialmangel bremst Neubauten in Sachsen-Anhalt

Wegen fehlendem Material verzögern sich im Land Neubauten mitunter um Monate. Einige Firmen melden trotz vieler Aufträge sogar Kurzarbeit an.

Halle (Saale)/MZ - Der Materialmangel in der Bauwirtschaft führt nicht nur zu drastisch steigenden Preisen. In Sachsen-Anhalt kommt es auf vielen Baustellen inzwischen auch zu monatelangen Bauverzögerungen. „Ein Viertel unserer Unternehmen geben an, dass sie große Schwierigkeiten bei der Materialbeschaffung haben“, sagt René Sieburg, Geschäftsführer des Baugewerbe-Verbands Sachsen-Anhalt. Das habe eine noch unveröffentlichte, aktuelle Umfrage bei den Betrieben ergeben.