Massiver Regen erwartet: Unwetterwarnung für südliches Sachsen-Anhalt

Halle (Saale)/MZ - Der Deutsche Wetterdienst hat für das südliche Sachsen-Anhalt eine amtliche Unwetterwarnung vor ergiebigem Dauerregen herausgegeben. Von Sonntagabend bis Montagnachmittag können bis zu 100 Liter Regen pro Quadratmeter fallen, warnen die Meteorologen des DWD.

Betroffen sind nahezu alle Regionen südlich von Magdeburg. Lediglich für den Landkreis Harz galt am Nachmittag lediglich eine Gewitterwarnung in Kombination mit einer Vorabinformation zum erwarteten Starkregen.

Die Wetterexperten rechnen mit stundenlangem Regen, der etwa 50 bis 80 Liter Regen mit sich bringt, in manchen Regionen bis zu 100 Liter. Der Regen werde allerdings größtenteils nur „gebietsweise“ fallen, so die Meteorologen. Es ist also durchaus möglich, dass in machen Orten im südlichen Sachsen-Anhalt „Land unter“ herrscht, während andere Orte komplett trocken bleiben.