Magdeburg/Berlin - Mittelaltermärkte erfreuen sich seit Jahrzehnten einer stabilen und treuen Anhängerschaft. Das hat sich nun geändert. Befragungen unter Veranstaltern der Märkte, die auch in Sachsen-Anhalt veranstaltet werden, zeigen, dass die mittelalterlichen Veranstaltungen einen echten Boom erleben. Viele Besucher wagen, so die Macher unisono, insbesondere seit dem vergangenen Jahr einen Schritt in die Welt der Vergangenheit. Doch woher kommt das plötzliche Interesse an Schalmeien, Schwertern und Hanfbroten? Wir haben Veranstalter von Mittelaltermärkten gefragt, wie sich die Events in den letzten Jahren gewandelt haben und welche Anforderungen die Besucher an die Märkte stellen.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sparabo MZ+ MZ+ 6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99€ Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<