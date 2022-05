Maskenpflicht im Unterricht soll für negativ-getestete Schüler fallen

Magdeburg/MZ - Für Sachsen-Anhalts Schulen deuten sich neue Corona-Regeln ab 4. März an. Das erklärte CDU-Fraktionschef Siegfried Borgwardt am Mittwoch in Magdeburg und berief sich dabei auf eine Absprache im Kabinett: Demnach sollen Schüler aller Klassenstufen weiterhin an den Schulen auf das Coronavirus getestet werden. Neu wäre ab dem Stichtag: „Wer negativ getestet ist, kann auf die Maske verzichten.“ Das sagte Borgwardt im Landtag. Die Aufhebung der Maskenpflicht gelte dann für den Unterricht. So sei es mit Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) besprochen, betonte der Fraktionschef.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sparabo MZ+ MZ+ 6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99€ Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<