Mann bei Sturz von Balkon schwer verletzt - Unfall oder Verbrechen?

Magdeburg - Kriminalpolizei und Landeskriminalamt ermitteln in Magdeburg nach einem vermeintlichen Unfall auch wegen versuchten Mordes. Ein Mann ist am Donnerstag von einem Balkon im 2. Geschoss eines Wohnhauses gestürzt und dabei schwer verletzt worden. Der Mann wurde an der Rückseite des Hauses unterhalb der Balkons gefunden. Rettungskräfte versorgten den Schwerverletzten und brachten ihn in ein Krankenhaus.

Ermittler der Polizei auf dem Balkon, von dem der Mann in Magdeburg in die Tiefe stürzte. Thomas Schulz

Nach ersten unbestätigten Erkenntnissen sollen Polizeibeamte bei der Untersuchung des Vorfalls auf frische Blutspuren an Wohnungstür und Wänden gestoßen sein. Der Verdacht einer dem Sturz vorausgehenden Gewalttat kam auf. Dieser sei durch die Situation in der Wohnung des Mannes bestätigt worden. Dort sollen Kampfspuren gefunden worden sein.

Versuchtes Tötungsdelikt in Magdeburg? – Die Tatortgruppe des LKA im Einsatz. Thomas Schulz

Beamte von Kripo und LKA waren mehrere Stunden im Einsatz, um Spuren und Beweise und DNA-Spuren zu sichern. Auch ein Fährtenhund kam zum Einsatz. Zeugen berichteten, dass sich Personen rasch vom Tatort entfernt haben. Bestätigt ist die Aussage zur Stunde nicht. Am frühen Freitagmorgen wurde die Wohnung von der Spurensicherung versiegelt. Die Ermittlungen dauern an. (mz/mad)