Mann bei Sprung von Balkon schwer verletzt - Polizei stellt Falschgeld sicher

Magdeburg - Nach Streitigkeiten im Zusammenhang mit einem Autoverkauf ist ein 43-Jähriger in Magdeburg von einem Balkon in der dritten Etage gesprungen und schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, hätten sich der 43-Jährige und ein Bekannter am Mittwoch mit vier bis fünf vermeintlichen Autoverkäufern in einer Wohnung in der Neuen Neustadt getroffen. Als es zu einer körperlichen Auseinandersetzung mit den Männern kam, sei der 43-Jährige auf den Balkon geflohen und heruntergesprungen. Dabei habe er sich schwere Verletzungen zugezogen.

Alarmierte Polizisten stellten den Angaben zufolge bei dem Schwerverletzten ein Paket sicher, in dem mutmaßlich Falschgeld verpackt war. In der Wohnung fanden sie zudem geringe Mengen an Betäubungsmitteln, einen Baseballschläger und einen Schlagstock.

Der Bekannte des Mannes habe bislang nicht ermittelt werden können, hieß es. Auch von den Beschuldigten fehle noch jede Spur. Es wurden Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und Bedrohung sowie des Inverkehrbringens von Falschgeld eingeleitet. (dpa)