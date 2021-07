Im Jerichower Land ist am Donnerstagabend ein Mähdrescher in Brand geraten.

Gommern/dpa - In Gommern im Landkreis Jerichower Land hat am Donnerstagabend ein Mähdrescher während der Ernte auf einem Feld gebrannt. Warum die Erntemaschine in Flammen aufging, sei bislang unklar, teilte die Polizei am Freitagmorgen mit. Auch zu den Abläufen des Geschehens gab es zunächst keine Details. Bei dem Feuer wurde niemand verletzt. Der Schaden werde auf 200.000 Euro geschätzt, hieß es.