Magdeburger Zoo stoppt Zucht weißer Löwen

Magdeburg - In Magdeburg wird es zukünftig keine Zucht von weißen Löwen mehr geben. Das gab der Zoo der Landeshauptstadt am Montag bekannt. Die letzten drei Jungtiere sind am Montag abgereist.

Der Zoo begründete den Schritt mit einem Verlust der genetischen Vielfalt, was langfristig die Nachhaltigkeit der Bestände gefährdet. Es sei wissenschaftlich, ethisch und aus den oben aufgeführten Gründen nicht mehr vertretbar, an der Zucht von weißen Löwen festzuhalten.

„Für Artenschutzmaßnahmen, Erhaltungszuchten oder gar Wiederauswilderungen sind diese Tiere völlig ungeeignet“, erklärt Dr. Susan Hambrecht, Wissenschaftliche Mitarbeiterin im Zoo. Auch würden mit einem Fokus auf die Fellfarbe andere wichtige Faktoren wie Gesundheit und Fitness vernachlässigt, diese zeigen sich dann später teilweise als Erbkrankheiten und Empfindlichkeiten.

Bei weißen Löwen handelt es sich nicht um eine eigene Tierart, sondern um eine genetische Störung, die zu einem Pigmentverlust führt. Die letzten drei Jungtiere "Mali", "Sari" und "Mufassa" aus dem Jahr 2019 sind am Montag nach Gera gereist, sie werden in Zukunft im dortigen Tierpark leben. Auch in der ostthüringischen Stadt ist keine Zucht von weißen Löwen vorgesehen. (mz/rma)