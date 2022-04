Magdeburger Uniklinik kommt unter die Lupe

Aufsichtsratschef Armin Willingmann will prüfen, ob bei der Abfrage von Meldedaten eine schärfere Kontrolle notwendig ist. Mehrere Abgeordnete haben noch andere Fragen.

Am 25. Oktober erwartet er Antworten: Wissenschaftsminister und Aufsichtsratschef Armin Willingmann,

Magdeburg/MZ - Die Leitung des Magdeburger Universitätsklinikums wird vor dem Aufsichtsrat darlegen müssen, wie sie den Zugriff ihrer Mitarbeiter auf Meldedaten aus ganz Deutschland überwacht hat. Das soll am 25. Oktober geschehen, kündigte Aufsichtsratschef und Wissenschaftsminister Armin Willingmann (SPD) an. „Wir werden danach mit dem Klinikumsvorstand zu entscheiden haben, ob die Sicherheitsarchitektur verbessert werden muss“, sagte Willingmann am Freitag im Landtag.