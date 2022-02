Während der Corona-Pandemie stieg die Mediennutzung drastisch an. Der Medienforscher Prof. Dr. Johannes Fromme erklärt, warum der Anstieg weniger besorgniserregend ist und welche Rolle Kinder dabei einnehmen.

Magdeburg - Aufgrund der erhöhten Nutzungsdauer von Medien wollen viele ihre Bildschirmzeit am Handy oder am Computer massiv verringern. Doch was sagt die Dauer über das Nutzungsverhalten von Kindern aus? Und woran erkennen Sie einen problematischen Gebrauch?