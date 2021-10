Magdeburg wieder Erster: 4:0-Erfolg über Türkgücü München

Magdeburg - Der 1. FC Magdeburg hat in der 3. Fußball-Liga die Tabellenführung zurückerobert und gleichzeitig Neu-Trainer Peter Hyballa die erste Niederlage zugefügt. Am Montagabend gab es gegen Türkgücü München vor 14.855 Zuschauern ein deutliches 4:0 (1:0). Alexander Bittroff (30.) brachte den FCM in Führung, Baris Atik (55.), Florian Kath (56.) und Jason Ceka (83.) erhöhten.

Die Gäste überstanden die erste Drangphase des FCM zu Beginn unbeschadet, weil Magdeburg zu oft den nächsten Pass suchte statt abzuschließen. So erarbeiteten sich die Gäste Übergewicht und erste Chancen, doch Petar Sliskovic (22.) scheiterte an Dominik Reimann im FCM-Tor. Aus einer unübersichtlichen Situation nach einer Ecke erzielt Bittroff etwas gegen den Spielverlauf die FCM-Führung (30.). Die Gäste brauchten zwar einige Minuten zur Erholung, setzten den FCM dann aber wieder unter Druck.

Nach der Pause entspann sich ein offener Schlagabtausch, in dem beide Teams rasant nach vorn spielten. Magdeburg erhöhte durch Atik (55.), der einen Freistoß elegant mit der Brust mitnahm und ihn volley im Tor unterbrachte. Direkt im Anschluss traf Kath per Flachschuss zum 3:0. An der Spielausrichtung der Gäste änderte das allerdings nichts, doch der FCM hatte die Partie nun im Griff und erhöhte durch den eingewechselten Ceka noch einmal. Die Gäste schenkten die Partie auch jetzt nicht ab, ein Tor gelang ihnen aber nicht.