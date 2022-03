Magdeburg plant sieben Wochen Frühjahrsputz

Magdeburg - Die Landeshauptstadt Magdeburg will sich zum Frühlingsbeginn von Müll und Unrat befreien. Nach dem Start der Aktion „Magdeburg putzt sich!“ am Freitag soll es bis 30. April vor allem dem achtlos in der Stadt verteilten Kleinmüll an den Kragen gehen. Allzu oft landet dieser etwa auf Grünflächen und Gehwegen, obwohl Müllbehälter in der Nähe sind. Der Städtische Abfallwirtschaftsbetrieb und die Partner der Stadtverwaltung unterstützen die zahlreichen Akteure, die sich jedes Jahr zum Müllsammeln verabreden und die Ärmel hochkrempeln. Der Abfallwirtschaftsbetrieb übernimmt die Entsorgung etwa mithilfe von Containern und es werden Handschuhe und Abfallsäcke verteilt.

An „Magdeburg putzt sich!“ hätten sich 2019 mehr als 7900 Menschen beteiligt. 2020 musste die Aktion pandemiebedingt abgebrochen werden, 2021 war sie ganz ausgefallen. Aktionen für den Frühjahrsputz werden zum Beispiel von Bürgerinitiativen, Kleingärtnern, Sportvereinen, Kindergärten, Schulen und Jugendeinrichtungen angemeldet.