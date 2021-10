Das Kind ging in Sallenthin in der Altmark hinter einem Bus über die Straße. Ein Autofahrer bremste noch, konnte den Zusammenstoß aber nicht mehr vermeiden.

Sallenthin (vs) - Für Eltern, eine der schlimmsten Befürchtungen: In Sallenthin, einem Ortsteil von Kalbe, kam es am Montagnachmittag zu einem Unfall. Ein sieben Jahre altes Kind wurde von einem Auto angefahren. Das Mädchen hatte hinter einem Bus die Straße überqueren wollen.

Wie die Polizei mitteilt, war ein 31 Jahre alter VW-Fahrer gegen 14 Uhr mit seinem Wagen in Richtung Jeggeleben unterwegs. Der Bus stand auf der Gegenfahrbahn an der Haltestelle und ließ gerade Fahrgäste aussteigen. Plötzlich ging die Siebenjährige hinter dem Bus über die Straße. Der VW-Fahrer habe noch gebremst, heißt es im Bericht der Beamten. Den Zusammenstoß konnte der Autofahrer allerdings nicht mehr vermeiden.

Das Kind erlitt schwere, jedoch keine lebensbedrohlichen Verletzungen, teilt die Polizei weiter mit. Ein Rettungshubschrauber brachte das verletzte Mädchen ins Universitätsklinikum nach Magdeburg,