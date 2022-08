Machtwechsel in Harzluft: Wie Sachsen-Anhalts CDU-Fraktion ihren Machtkampf austrug

Magdeburg - Im großen Saal des Harzer Hotels „Schindelbruch“ sollte man sich wohlfühlen können: helles Parkett, bodentiefe Fenster, eigene Terrasse mit Blick in die Natur. „Auerberg-Diamant“ nennt die Wellness-Herberge den Tagungsraum, nach einem in der Nähe gefundenen Quarzkristall. Die Runde, die sich dort am Montagmorgen versammelt, hat allerdings kaum einen Blick für das Ambiente. Von einer „sehr angespannten Atmosphäre“ berichtet ein Teilnehmer später. Eingemietet hat sich die CDU-Landtagsfraktion - es gilt, eine Machtfrage zu klären.