Machtkampf in der CDU-Fraktion: Siegfried Borgwardt wegen Personalie unter Druck

Magdeburg - Als gelerntem Vollmatrosen ist Siegfried Borgwardt schwerer Seegang nicht fremd - als Fraktionschef ist er aber selten so ins Schlingern gekommen wie am Dienstag: Er soll in der internen Fraktionssitzung im Streit über die Besetzung des Fraktionsgeschäftsführer-Postens sogar seinen Abgang angedroht haben. Damit spitzt sich ein Machtkampf in der CDU-Fraktion zu. Im Zentrum stehen Borgwardt und sein Stellvertreter Frank Bommersbach.

