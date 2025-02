Machtkampf in der AfD Sachsen-Anhalt eskaliert - Kreischef nennt Generalsekretär Schmidt „Lügner“ und „Erpresser“

Magdeburg/MZ - Wenige Tage vor der Bundestagswahl erheben AfD-Politiker in Sachsen-Anhalt schwere Vorwürfe gegen AfD-Generalsekretär Jan Wenzel Schmidt. Der 33-Jährige arbeite mit Lügen, Manipulation und Erpressung, heißt es in einem Papier für den Landesparteitag am 2. März. Gefordert wird Schmidts Abwahl.