In Dessau-Roßlau hat ein Mann gleich beim ersten Spiel eine riesige Summe bei Lotto abgeräumt.

Dessau-Roßlau. - Ein Mann aus Dessau-Roßlau hat bei Lotto gleich mit seinem ersten Tipp einen Großgewinn erzielt, wie das Glücksspielunternehmen meldet.

Demnach spielte er online mit einem Tipp Eurojackpot und die Zusatzlotterien Spiel 77* und SUPER 6 für gleich mehrere Ziehungen. Beim Spiel 77 gewann er schließlich am Samstagabend mit sechs von sieben richtigen Ziffern. Die Wahrscheinlichkeit, dass es zu solch einem Gewinn käme, liege bei eins zu 1,1 Millionen, heißt es.

Der Spieleinsatz des Mannes lag übrigens bei 23,50 Euro. Bis Weihnachten könnten aber noch weitere Gewinne dazukommen, so ein Unternehmenssprecher weiter. In diesem Jahr gewannen 15 Lottospieler in Dessau-Roßlau Beträge über 5.000 Euro.