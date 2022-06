Long-Covid macht vielen Genesenen zu schaffen - Mediziner besorgt

Viele der Infizierten in Sachsen-Anhalt entwickeln jetzt langanhaltende Beschwerden. Woran Betroffene leiden und was Fachärzte fordern.

Halle (Saale) - In Sachsen-Anhalt häufen sich die Fälle von Post-Covid-Erkrankungen. Damit gemeint sind langanhaltende Beschwerden, die in Folge einer Covid-19-Erkrankung auftreten und die auch als Long-Covid bezeichnet werden. Wie viele Personen betroffen sind, ist derzeit noch unklar. „Nach aktueller Studienlage und eigener Erfahrung würde ich von 20 bis 25 Prozent der Coronavirus-Infizierten ausgehen, die auch ein Post-Covid-Syndrom entwickeln“, sagte Kai Wohlfarth, Direktor der Klinik für Neurologie am BG Klinikum Bergmannstrost Halle der MZ. Auf Sachsen-Anhalt hochgerechnet, wären das mehr als 20.000 Personen. „Wir sind mit einer Welle von Patienten konfrontiert, die auch nicht so schnell abebben wird“, so Wohlfarth.