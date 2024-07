Der ungleiche Verdienst in Ost und West ist ein Dauerthema. Aber wie viel mehr verdienen Vollzeitbeschäftigte im Westen als die Arbeitnehmer in Sachsen-Anhalt?

Hunderte Euro Unterschied: So viel verdienen Westdeutsche mehr als Sachsen-Anhalter

Löhne in Ost und West

Magdeburg/Halle (Saale). - In Sachsen-Anhalt verdienen Vollzeitbeschäftigte im Schnitt deutlich weniger als in Westdeutschland. Im Juni 2023 lag der monatliche Bruttodurchschnittsverdienst in Sachsen-Anhalt über alle Branchen und Betriebsgrößenklassen hinweg bei rund 3.460 Euro.

In Westdeutschland wurden im Durchschnitt rund 3.780 Euro gezahlt, wie aus der Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage der Linken hervorgeht.

Linke übt Kritik an Gehaltsunterschieden in Ost und West

„Auch nach über 35 Jahren nach der Wende sind die Gehaltsunterschiede zwischen Ost und West gewaltig. Die bestehenden Lohnunterschiede müssen endlich behoben werden, sodass ostdeutsche Beschäftigte nicht mehr Arbeitnehmer zweiter Klasse sind“, sagte die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Monika Hohmann. Nötig sei ein flächendeckender Mindestlohn von mindestens 15 Euro, so Hohmann.

Die Linke beklagt außerdem, dass Frauen deutlich häufiger in Teilzeit arbeiten als Männer. Gerade alleinerziehende Frauen bräuchten eine gute und flächendeckende Kinderbetreuung, sagte Hohmann. „Kostenlose Hort- und Kitaplätze mit Öffnungszeiten bis mindestens 17 Uhr sind die Basis dafür, dass niemand in Teilzeit gehen muss, weil sonst das Kind nicht betreut wird. Hier steckt viel ungenutztes Potenzial in der Fachkräftekrise.“