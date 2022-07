Lob für Putins Gas, Absagen an die Ukraine: AfD im Landtag legt sich fest

Der Westen übt Druck auf Kreml-Chef Putin aus. Die AfD-Landtagsfraktion Sachsen-Anhalt lehnt das ab - und will stattdessen Nord Stream 2 öffnen.

"Beide Seiten" müssten die Kampfhandlungen einstellen, fordert die von Oliver Kirchner geführte AfD-Landtagsfraktion in Sachsen-Anhalt.

Magdeburg - Die AfD im Landtag von Sachsen-Anhalt stellt sich gegen deutsche Hilfe für die von Russland überfallene Ukraine. Waffenlieferungen „in Krisen- und Kriegsgebiete“ seien abzulehnen, da dies zur Eskalation beitrage, heißt es in einem am Donnerstag veröffentlichten Positionspapier. Auch in einem Appell wird nicht zwischen Aggressor und Angegriffenen unterschieden: „Die AfD-Landtagsfraktion fordert von beiden Seiten, die Kampfhandlungen einzustellen und eine diplomatische Lösung des Konfliktes zu finden.“