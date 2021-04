Lkw-Fahrer nach Verkehrsunfall schwer verletzt

Eilsleben - Ein 45-jähriger Lastwagenfahrer ist bei dem Zusammenstoß mit einem weiteren Lkw schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, war ein 51-jähriger Lastwagenfahrer am Dienstagnachmittag auf der Autobahn 2 Richtung Hannover unterwegs. Zwischen Eilsleben und der Anschlussstelle Lorkberg (Landkreis Börde) musste er verkehrsbedingt abbremsen. Der andere Fahrer fuhr dann auf den Lastwagen auf. Der 45 Jahre alte Mann wurde in sein Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. (dpa)