Lkw-Fahrer in Sachsen-Anhalt: „Uns fehlt die Wertschätzung.“

In Deutschland fehlen 80.000 Trucker, Tendenz steigend. Dabei ist die Nachfrage nach Transporten riesig. Vom Fahrersitz aus erzählt Ralf Kreißler, wo es hakt und warum er seinen Beruf trotzdem mag.

Halle/MZ - Ralf Kreißler stellt seinen randvollen Becher mit Tee auf die mit Stoff bezogene Fläche neben dem Fahrersitz ab. Im Schritttempo bugsiert er derweil 20 Tonnen Stahl aus der Ausfahrt eines Fabrikgeländes. Als der Lkw über ein Schlagloch rumpelt, kräuselt sich die dampfende Oberfläche in der Tasse. Der 55-Jährige würdigt sie keines Blickes. In einer fließenden Bewegung lenkt er die Zugmaschine auf die Bundesstraße. Sanft drückt er auf das Gaspedal. Der Tee ist spiegelglatt. „Mir wird oft gesagt, ich sei zu ruhig“, sagt Kreißler. Er findet das nicht. Sein Motto: Langsam, dafür sicher. Doch Muße gibt es in seiner Branche immer weniger.